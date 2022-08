China reageert met nieuwe militaire manoeuvres op bezoek Amerikaanse delegatie

Britse scholen overwegen lesweek van drie dagen om hogere energiekos­ten en lerarenlo­nen te drukken

Scholen in het Verenigd Koninkrijk houden deze zomervakantie “crisisberaad” om te bekijken hoe ze in het nieuwe schooljaar het hoofd boven water kunnen houden. Dat schrijft de Britse krant ‘The Telegraph’. Een van de plannen die op tafel liggen, is het aantal lesdagen te verminderen tot drie of vier per week. Oorzaak zijn de hogere energiekosten en een stijging van de lerarenlonen.

14 augustus