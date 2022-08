China rantsoeneert elektriciteit door droogte en hitte

Poetin zoekt toenade­ring tot Noord-Ko­rea: “In het belang van beide landen”

De Russische president Vladimir Poetin wil de banden met buurland Noord-Korea aanhalen. Dat schreef hij volgens Noord-Koreaanse staatsmedia in een brief aan de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ter gelegenheid van de Noord-Koreaanse feestdag Bevrijdingsdag. Poetin zei dat het in het belang van beide landen is om verdere toenadering te zoeken.

15 augustus