China plant grootste herstructurering in jaren bij overheidsdiensten

Duitse peiling: 70 procent tegen verbod benzine- of dieselau­to's

Bijna 70 procent van de ondervraagden in een Duitse opiniepeiling van RTL/N-TV is tegen het verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's dat de EU wil in 2035. Slechts 14 procent is voorstander en 12 procent stemt alleen in als er uitzonderingen gemaakt kunnen worden. En 68 procent is tegen het verbod.