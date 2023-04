China overweegt IVF toe te laten voor alleenstaande vrouwen wegens dalend geboortecijfer

China kampt met een snelle vergrijzing en het laagste geboortecijfer in 60 jaar. Regeringsadviseurs suggereerden in maart dat alleenstaande en ongehuwde vrouwen toegang zouden krijgen tot IVF en het invriezen van eicellen om de bevolkingskrimp tegen te gaan. Voorlopig hebben federale bewindvoerders in China nog niet publiekelijk gereageerd op de aanbevelingen, maar sommige provincies hebben ondertussen de regels versoepeld.

De provincie Sichuan legaliseerde in februari de registratie van kinderen van ongehuwde vrouwen. China overweegt om dit in het hele land toe te staan om het lage geboortecijfer aan te pakken. Met die verandering kunnen ongehuwde vrouwen betaald bevallingsverlof en kindergeld krijgen. Tot nu toe is dat enkel voorbehouden voor gehuwde koppels.

Ook Shanghai en de zuidelijke provincie Guangdong staan toe dat ongehuwde vrouwen hun kinderen registreren, maar IVF voor ongehuwde vrouwen blijft er verboden.

Reeds grote vraag

Chinese ziekenhuizen, zowel openbare als particuliere, bieden jaarlijks ongeveer één miljoen IVF-behandelingen of -cycli aan, in vergelijking met anderhalf miljoen in de rest van de wereld.

IVF mogelijk maken op federaal niveau kan de vraag naar dergelijke vruchtbaarheidsbehandelingen doen toenemen, al komt daarmee ook de reeds beperkte capaciteit mogelijk nog meer onder druk te staan.

De ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen, het stigma waarmee alleenstaande zwangere vrouwen in de Chinese samenleving worden geconfronteerd en het gebrek aan peilingen maken het moeilijk om de totale vraag naar IVF in te schatten, zeggen deskundigen uit de sector.

Behandelingen in het buitenland

Volgens Camila Caso, directeur bij Recharge Capital dat investeert in vruchtbaarheidsklinieken en -technologie, worden jaarlijks 500.000 IVF-cycli verstrekt aan Chinese vrouwen in het buitenland. Veel Chinese alleenstaande vrouwen verkiezen een behandeling in het buitenland als ze verschillende genetische tests willen doen of het geslacht van het kind willen kiezen. Volgens een 30 jaar oude wet, die het gebrek aan evenwicht tussen mannen en vrouwen moet aanpakken, mogen ouders het geslacht van hun baby niet weten voor de geboorte.

Van 1980 tot 2015 mochten ouders in China slechts één kind krijgen, de oorzaak van veel demografische uitdagingen waardoor India de dichtstbevolkte natie ter wereld kon worden. Sindsdien is de grens verhoogd tot drie kinderen.

Kwaliteit

Terwijl de slaagkans van een IVF-procedure in de VS zo’n 52 procent bedraagt, is dat in China slechts iets meer dan 30 procent. Dat is deels het gevolg van veel stress bij de vrouwen, alsook hun stijgende gemiddelde leeftijd voor het krijgen van kinderen, zegt Lin Haiwei, directeur van het Beijing Perfect Family Hospital dat gespecialiseerd is in vruchtbaarheidsbehandelingen. Volgens buitenlandse deskundigen ligt de kwaliteit van sommige IVF-laboratoria in China ook lager.

Lin schat dat er in China al ongeveer 300.000 baby’s per jaar via IVF worden geboren - ongeveer drie procent van de pasgeborenen.

Belemmeringen

Een betere toegang tot vruchtbaarheidsbehandelingen alleen zal het demografische probleem van China niet oplossen, zegt Lin. Ook factoren als lage inkomens, duur onderwijs, een zwak sociaal vangnet en grote genderongelijkheid verdienen volgens bevolkingsdeskundigen meer aandacht.

“Ik denk dat er in de nabije toekomst een gerelateerd beleid zal komen dat de kinderwens van veel mensen tevreden kan stellen,” aldus Lin. Hoewel meer Chinese vrouwen de laatste jaren het krijgen van kinderen hebben uitgesteld of opgegeven, willen velen nog steeds moeder worden.