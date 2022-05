China ontsmet obsessief straten en bankjes tegen Covid, maar helpt dat? Of is dat zelfs gevaarlijk?

Arbeiders in witte pakken die wolken ontsmettingsmiddel over straten, gevels en parkbanken spuiten, zijn een alledaags beeld geworden in het China van de pandemie. In Shanghai, het epicentrum van de uitbraak in China, melden de staatsmedia dat duizenden arbeiders in teams zijn georganiseerd om gebieden te ontsmetten. Maar helpt dit? Of is het zelf nefast?

Schijnbaar elk gebied buiten loopt het risico om te worden aangepakt door arbeiders met bladblazer-achtige ontsmettingsmachines. China’s strenge “nul-Covid”-beleid levert namelijk een obsessie op met ontsmetten. In Shanghai zijn brandweerlieden van hun werk gehaald om als ontsmettingsploeg te fungeren, een plaatselijke jeugdbeweging heeft vrijwilligers gerekruteerd voor ontsmettingsteams, en reddingsteams uit verre delen van China zijn bij het project betrokken.

Maar deze inspanningen zijn misschien een verspilling van tijd, moeite en middelen. Deskundigen zeggen dat de overdracht van het virus via besmette oppervlakken uitzonderlijk laag is. En dat het ontsmetten van buitengebieden zoals parken en straten in de stad grotendeels zinloos is en erger nog, zelfs een gevaar voor de volksgezondheid kunnen vormen.

De straten besproeien is een soort act om het vertrouwen van het publiek in het optreden van de overheid te versterken”, aldus Nicholas Thomas, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Hongkong. “Het is een probleem wanneer de politiek domineert en afwijkt van de wetenschap. Er moet steeds meer moeite worden gedaan om de politiek te ondersteunen door middel van maatregelen die niet noodzakelijkerwijs de bioveiligheid in dezelfde mate verhogen als de moeite die het kost om ze uit te voeren”, vertelt Thomas.

Volledig scherm Ontsmettingsteam China © AFP

“Hygiënetheater”

In een wetenschappelijk verslag van vorig jaar verklaarden de Amerikaanse Centra voor Ziektecontrole en Preventie dat wetenschappelijke studies suggereren dat elk contact met een met Covid-19 besmet oppervlak minder dan een kans van 1 op 10.000 heeft om een infectie te veroorzaken. Dergelijk onderzoeken hebben ertoe geleid dat velen een openlijke focus op desinfectie beschouwen als “hygiëne theater” in tegenstelling tot een zinvolle ziektepreventiemaatregel.

In plaatsen zoals Shanghai, waar de middelen al overbelast zijn omdat de stad zich door een wekenlange lockdown worstelt, kan het inzetten van vrijwilligers en arbeiders voor desinfectiedoeleinden de focus op het verkeerde risico leggen volgens experts. “Er is echt geen rol weggelegd voor massale ontsmetting van buitengebieden, trottoirs en muren. Het is onwaarschijnlijk dat deze besmet zijn of overdracht veroorzaken via een mucosaal oppervlak (zoals ogen, neus of mond)”, aldus Dale Fisher, professor aan de Nationale Universiteit van Singapore.

Ecosystemen

Dergelijk werk kan ook nadelen hebben, aldus Emanuel Goldman van de Rutgersschool in New Jersey, die zegt dat mensen schade kunnen oplopen door blootstelling aan strenge desinfectie. Hoewel de WHO desinfectie zoals het schoonvegen van deurklinken op drukke openbare plaatsen ondersteunt, zeggen de WHO-richtlijnen dat “het sproeien van desinfecterende middelen, zelfs buitenshuis, schadelijk kan zijn voor de gezondheid en irritatie of schade aan ogen, luchtwegen of huid kan veroorzaken”.

Eerder in de pandemie waarschuwde een groep Chinese wetenschappers in een brief aan het tijdschrift ‘Science’ dat het overmatig gebruik van chloorontsmettingsmiddelen het water dreigt te vervuilen en zelfs ecosystemen in nabijgelegen meren en rivieren in gevaar kan brengen.

Volledig scherm Ontsmettingsteam China © AFP