China ontkent wapens te willen leveren aan Rusland

Wang zal naar verluidt snel naar Moskou gaan. Hij zou er over de mogelijkheden gaan spreken de oorlog met Oekraïne via onderhandelingen en een vredesakkoord te beëindigen.

Van twee walletjes?

Europa: “Zou rode lijn overschrijden”

Borrell meldde vandaag voor aanvang van een beraad van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel dat hij contact heeft gehad met Blinken en met Wang. De hoge vertegenwoordiger sprak in het gesprek met Wang zijn “sterke bezorgdheid” uit en vroeg om af te zien van wapenleveringen aan Moskou. Volgens Borrell zei Wang dat Peking dat niet zou doen, “maar we blijven waakzaam”.

Eén jaar oorlog

Het is deze week precies een jaar geleden dat de Russische strijdkrachten Oekraïne binnenvielen. Dat was nadat er al sinds 2014 werd gevochten tussen strijdkrachten en milities van voor- en tegenstanders van de prowesterse regering in Kiev, die begin 2014 aan de macht was gekomen.