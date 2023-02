China noemt VS “onzeker” nadat Washington TikTok verbiedt op alle overheidsapparaten

Het verbod van de Amerikaanse regering op de populaire videoapp TikTok, legt de onzekerheden van Washington bloot en is misbruik van de staatsmacht. Dat zegt Mao Ning, woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. “Hoe onzeker kan de VS, ‘s werelds grootste supermacht, zijn om de favoriete app van jongeren zo te vrezen?” klinkt het.

Alle Amerikaanse federale agentschappen moeten binnen 30 dagen TikTok verwijderen van hun overheidsapparaten. Voor medewerkers van het Witte Huis was het al langer verboden om de app op hun toestel te hebben staan. Deze maatregel wordt opgelegd door de regering omdat ze vreest dat China zijn wettelijke en regelgevende bevoegdheden zou kunnen gebruiken om particuliere gebruikersgegevens te verkrijgen. Ook heerst er de bezorgdheid dat het land verkeerde informatie of verhalen zou kunnen verspreiden die in het voordeel van China zijn.

Volgens Ning heeft de Amerikaanse regering “het concept van nationale veiligheid overschreden en misbruik gemaakt van de staatsmacht om bedrijven van andere landen te onderdrukken”. Een sneer aan het adres van het Witte Huis. “Hoe onzeker kan de VS, ‘s werelds grootste supermacht, zijn om de favoriete app van een jongere zo te vrezen?” voegde de woordvoerder eraan toe.

Turbulente relatie Peking en Washington

Het Congres en meer dan de helft van de Amerikaanse staten hebben tot nu toe TikTok verboden op door de overheid verstrekte telefoons. Binnen sommige diensten gaat het zelfs nog verder en hebben ze geprobeerd het verbod ook toe te passen op elke app of website die eigendom is van ByteDance Ltd., het Chinese privébedrijf dat eigenaar is van TikTok.

De band tussen de VS en China is de laatste tijd alles behalve optimaal. Washington en Peking liggen met elkaar in de clinch over talloze kwesties zoals handel, computerchips, nationale veiligheid en Taiwan. Recent was er dan ook nog eens de ontdekking van een vermoedelijke Chinese spionageballon boven de VS en het neerschieten daarvan eerder deze maand. Het verbod van de VS op de razendpopulaire app van Chinese makelij – maar liefst twee derde van de Amerikaanse tieners maakt er gebruik van – gooit nog eens extra olie op het vuur.

Canada volgt VS

Ook op andere plekken in de wereld wordt door overheden overwogen de app te verbieden op overheidsapparatuur. In Canada zal de app dinsdag al verdwijnen van alle overheidstelefoons. De Chief Information Officer van het Noord-Amerikaanse land had vastgesteld dat TikTok “een onaanvaardbaar niveau van risico’s voor de privacy en veiligheid met zich meebrengt.”

Binnen de Europese Unie is er momenteel eveneens een tijdelijk verbod op de app voor werknemers van de EU. Het verbod werd omschreven als een cyberveiligheidsmaatregel.

TikTok stelt zich vragen bij al deze verboden. Volgens hen hebben ze nooit de gelegenheid gekregen om vragen te beantwoorden. Daarnaast benadrukken ze dat overheden zich hiermee afsnijden van een platform dat door miljoenen geliefd is.