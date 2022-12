China lijkt eindelijk bereid coronabeleid te versoepelen

“Aangezien de omikronvariant ziekteverwekkend is geworden, meer mensen gevaccineerd werden en we meer ervaring hebben bij de preventie van COVID-19, bevindt onze strijd tegen de pandemie zich in een nieuwe fase met nieuwe opdrachten”, zo zei de vicepremier tijdens een bijeenkomst van de Nationale Gezondheidscommissie, zonder specifiek te verwijzen naar het Chinese zerocovidbeleid. Ze pleitte voor verdere “optimalisatie” van testen, behandeling en quarantaine.

“Het communistisch regime krijgt klappen”: professor Jonathan Holslag over de protesten in China

In de afgelopen dagen maakten enkele Chinese steden al bekend de teugels iets te zullen laten vieren. In geen van de aankondigingen werd gesproken over de demonstraties in de afgelopen week, waarbij Chinezen de straat opgingen om te protesteren tegen de strenge coronamaatregelen in het land, die er volgens hen onder meer voor zorgden dat er bij een brand in een flatgebouw tien mensen omkwamen.