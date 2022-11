China liet kritische speech Charles Michel schrappen

De Chinese autoriteiten hebben een openingsstatement van Europees Raadsvoorzitter Charles Michel op een grote handelsbeurs in Shanghai laten schrappen. In die speech zou hij kritisch zijn voor de Russische invasie in Oekraïne en zou hij oproepen tot grotere onafhankelijkheid van China op vlak van handel.

Michel zou de China International Import Expo (CIIE) toespreken in een videoboodschap, die vooraf was opgenomen. Die werd uiteindelijk op vraag van de Chinese autoriteiten niet getoond, klinkt het in Europese kringen. “We hebben dit geadresseerd via de normale diplomatieke kanalen.” Dat bericht persbureau Reuters. Een goedgeplaatste bron bevestigt het nieuws aan persagentschap Belga.

In zijn boodschap zou de voorzitter van de Europese Raad het volgens Europese diplomaten onder meer hebben over de “illegale oorlog van Rusland in Oekraïne” en over de “belangrijke lessen” die Europa daaruit leert. Hij zou daarbij de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen aankaarten, en de lijn doortrekken naar de handelsbalans met China.

“In Europa willen we evenwicht in onze handelsrelaties om een te hoge graad van afhankelijkheid te vermijden. Dat geldt ook voor de handelsrelaties met China.” Michel zou Peking ook oproepen om meer te doen om een einde te maken aan het bloedvergieten in Oekraïne.

KIJK. China stelt zich kritischer op over de Russische invasie van Oekraïne. Dat bleek uit een toespraak van de Chinese premier.

Naast Michel stonden ook Chinese president Xi Jinping, het hoofd van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie en de presidenten van Indonesië, Sri Lanka en Wit-Rusland op het programma. Zij spraken de handelsbeurs volgens de website wél toe. De Wit-Russische Alexander Loekasjenko is een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

China heeft zich tot nog toe terughoudend opgesteld in zijn reactie op de oorlog in Oekraïne. Xi en Michel wonen later deze week allebei de G20-top in Bali bij.

