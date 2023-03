“China levert grootste bijdrage, wij zitten niet eens aan de tafel”: Blinken wil weer toetreden tot Unesco

Brits parlements­lid blijkt grote fan van Dolly Parton en dient motie in om zangeres “succes te wensen”

Brits parlementslid Jim Shannon is grote fan van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton, zo blijkt uit een motie die hij indiende bij het Britse parlement. Met de motie wil hij de 50ste verjaardag van ‘I Will Always Love You’ niet ongezien voorbij laten gaan. Het is eerder uitzonderlijk dat een parlementslid hiervoor een motie indient.