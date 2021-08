China lanceert succesvol telecomsatelliet

Het was al de 383e lancering van een Lange Mars en de 28e lancering in China dit jaar. Woensdag lanceerde Peking nog verrassend een Lange Mars-6. Die zette twee multimediasatellieten in de geplande baan af. Nog een dag eerder faalde de lancering van de derde Hyperbola-1, een commerciële draagraket. Het was al de tweede mislukking voor het bedrijf iSpace.

Lanceringsplannen voor 2021

China is van plan om in de resterende vijf maanden van 2021 nog zeven Lange Mars 3B-raketten te lanceren, verklaarde CALT (China Academy of Launch Vehicle Technology) na de lancering. Het Chinese CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation) streeft ernaar om in 2021 meer dan 40 lanceringen te volbrengen en is tot nu toe succesvol geweest met alle 26 lanceringen dit jaar.