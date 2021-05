China lanceert onbemand vrachtruimteschip richting nieuw ruimtestation

Franse agente neergesto­ken door schizofre­ne, geradicali­seer­de moslim, die ook jonge vrouw gijzelde

28 mei Een Franse agente verkeerde vandaag enige tijd in kritieke toestand, nadat ze werd neergestoken in La Chapelle-sur-Erdre, in de buurt van Nantes. Ondertussen is ze buiten levensgevaar. De dader van de mesaanval, een geradicaliseerde moslim, sloeg op de vlucht en werd uren later door de politie opgepakt. Tijdens zijn vlucht heeft hij ook een jonge vrouw gedurende tweeënhalf uur gegijzeld. De dader is omgekomen.