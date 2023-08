China lanceert militaire manoeuvres rond Taiwan als "ernstige waarschuwing”

UPDATE HERLEES OEKRAÏNE. “Bijna half miljoen dode en gewonde militairen in Oekraïne” - Grote brand in belangrij­ke Russische havenstad

Lees hier al het nieuws van vrijdag 18 augustus over de Russische invasie van Oekraïne terug. In de Russische havenstad Novorossiysk is een grote brand uitgebroken. Meer dan veertig brandweerlieden proberen de vlammen onder controle te krijgen. In de Russische hoofdstad Moskou is donderdagnacht opnieuw een droneaanval afgeslagen. En volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zal Oekraïne het belangrijkste doel van het huidige tegenoffensief niet halen.