China lanceert alternatief besturingssysteem voor computers

UPDATE Wag­ner-baas Prigozjin niet meer in Wit-Rus­land, veilig­heids­dien­sten nemen zijn bezittin­gen in Sint-Petersburg in beslag

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin verblijft nog altijd in Rusland. Dat heeft de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko donderdag gezegd. Volgens Loekasjenko houdt Prigozjin zich in Sint-Petersburg op. Toevallig of niet verspreidden Russische media woensdagavond beelden van een huiszoeking in de woning van Prigozjin in Sint-Petersburg.