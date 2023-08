China laat spierballen zien en stuurt marineschepen en gevechtsvliegtuigen richting Taiwan

UPDATE LIVE OEKRAÏNE. Rusland beweert 13 gevechts­dro­nes te hebben neerge­haald

Duitsland kondigt aan nog meer materieel, waaronder twee Patriot-raketsystemen, te leveren aan Oekraïne. Bij een hevige explosie in de Russische stad Sergiev Posad, op zo’n 70 kilometer ten noordoosten van Moskou, zijn zeker 1 dode en 55 gewonden gevallen. Russische media waarschuwen echter dat het dodental nog fors kan oplopen. Oekraïne meldt intussen afgeslagen Russische aanvallen in het oosten. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.