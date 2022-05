China is nu de belangrijkste handelspartner van Rusland, blijkt uit studie

China en Rusland zijn de voorbije jaren als handelspartners dichter naar elkaar gegroeid. Dat blijkt maandag uit een studie van het Duitse economisch instituut IW. China is ondertussen de belangrijkste handelspartner van Rusland geworden, zo meldt IW maandag in Keulen. Omgekeerd is Rusland een van de belangrijkste energieleveranciers van China.

Wat de goederenhandel betreft, is het handelsvolume volgens de Chinese douane gestegen van zowat 84 miljard dollar in 2017 naar 147 miljard dollar (137 miljard euro) vorig jaar. In de marge van de Olympische Winterspelen in februari in Peking hadden beide landen aangekondigd de bilaterale handel tegen 2024 te willen verhogen naar 250 miljard dollar.

Lees ook Peking en Moskou blokkeren in Veiligheidsraad sancties tegen Noord-Korea ondanks rakettesten Pyongyang

De partners zijn evenwel geen gelijken, zegt Sonja Beer, auteur van de studie. Zo maakte de handel met China volgens de jongste cijfers uit 2020 zowat 18 procent van de totale buitenlandse handel van Rusland uit. “Daarmee is China met afstand de belangrijkste handelspartner voor Rusland. Omgekeerd behoort Rusland niet eens tot de tien belangrijkste handelspartners van China. In 2021 was slechts 2,4 procent van het Chinese handelsvolume afkomstig van transacties met Rusland.”

Wel kon Rusland volgens de studie zijn aandeel in de Chinese import van kolen vorig jaar optrekken tot ruim 26 procent, waarmee het de belangrijkste kolenleverancier van China geworden is. In 2020 was Rusland ook de op een na belangrijkste leverancier van olie aan China en de op twee na grootste gasleverancier van China.

Voor de volledigheid: ook voor de oorlog in Oekraïne waren de economische banden tussen China en Rusland reeds aan het versterken.