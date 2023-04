China houdt militaire oefeningen rond Taiwan, VS stuurt torpedobootjager naar Zuid-Chinese Zee

Het Chinese leger heeft maandag de grootschalig militaire manoeuvres rond Taiwan voortgezet. Het oostelijke commando organiseert oefeningen en patrouilles, net als luchtaanvallen op landdoelen, meldde het Chinese leger. De manoeuvres, die al drie dagen aan de gang zijn, zijn een reactie op het bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten. Te midden van de oplopende spanningen tussen China en Taiwan heeft de VS torpedobootjager ‘USS Milius’ op missie gestuurd in de Zuid-Chinese Zee.

KIJK. China houdt “totale omsingelingsoefening” rond Taiwan

Het Taiwanese ministerie van Defensie meldde maandagochtend vroeg opnieuw dat zeventig Chinese vliegtuigen en elf oorlogsschepen naar de democratische eilandstaat gestuurd. Vijfendertig vliegtuigen zouden een onofficiële grens in de Straat van Taiwan, die voorheen wel gerespecteerd werd, gepasseerd zijn. Tijdens het weekend waren tientallen Chinese vliegtuigen al het Taiwanese luchtruim binnengedrongen, dat dient als een soort van bufferzone voor China.

De militaire manoeuvres gebeuren te midden van spanningen tussen China en Taiwan na een bezoek van de Taiwanese president Tsai Ing-wen aan de Verenigde Staten en haar ontmoeting met de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy.

KIJK. Kevin McCarthy ontmoet de Taiwanese president Tsai Ing-wen

Ook na het bezoek van McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi aan Taipei in augustus voerde China militaire manoeuvres uit.

China beschouwt het zelfbesturende, democratische Taiwan, dat nooit deel heeft uitgemaakt van de Volksrepubliek China, als een deel van zijn grondgebied. Het conflict rond Taiwan is een centraal thema in het conflict tussen China en de VS. De VS helpen Taiwan sinds 1979 om zich te verdedigen, wat vooral geleid heeft tot wapenleveringen.

Torpedobootjager in Zuid-Chinese Zee

Te midden van de oplopende spanningen tussen China en Taiwan heeft de Amerikaanse marine maandagochtend torpedobootjager ‘USS Milius’ op missie gestuurd in de Zuid-Chinese Zee. De VS laten maandagochtend in een verklaring weten dat de missie binnen de internationale zeewetten valt. Het schip zou in de buurt van het atol Mischief Reef hebben gevaren om de vrijheid van scheepvaart te bepleiten in het zeegebied dat door China en andere staten wordt geclaimd.

China eist bijna de hele Zuid-Chinese Zee voor zichzelf op. Ter ondersteuning van deze claim heeft het kunstmatige eilanden aangelegd in strategisch belangrijke en grondstofrijke gebieden waarvan landen als Indonesië, Maleisië en de Filipijnen zeggen dat ze er aanspraak op maken, en niet China. Samen met de VS beschuldigen deze buurlanden Peking van toenemende militarisering op zee.

Peking heeft ondertussen de “illegale binnendringing” veroordeeld. Zo voer de USS Milius “zonder de toestemming van de Chinese regering” in zeegebied dat China opeist, klinkt het. De Chinese luchtmacht houdt daarom het schip in de gaten, verzekert een militaire woordvoerder.

Vorige maand raakten China en de VS in conflict over een andere missie van de USS Milius rond de Paracel-eilanden. Het schip was daarbij volgens de Chinese autoriteiten de territoriale wateren van China binnengevaren. De VS ontkenden berichten uit Peking dat de torpedobootjager daarop verjaagd was door de Chinese kustwacht.

“De USS Milius voert routine-acties uit in de Zuid-Chinese Zee en is niet weggejaagd”, liet de Amerikaanse marine destijds weten. “De VS zullen blijven vliegen, varen en opereren waar dat binnen het internationaal recht is toegestaan.”

Chinese reactie

China heeft maandag op zijn beurt aangekondigd dat het gevechtsvliegtuigen heeft gemobiliseerd met “echte munitie” om “gesimuleerde aanvallen” uit te voeren in de buurt van Taiwan, evenals zijn vliegdekschip Shandong.

KIJK. McCarthy’s voorganger Nancy Pelosi bezocht Taiwan in augustus 2022. Dat leidde bij de Chinezen tot verdeelde reacties