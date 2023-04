China houdt militaire oefeningen rond Taiwan: “een onafscheidbaar deel”

Update Franse agent (41) die van mysterieu­ze vloeistof dronk vermoede­lijk gestorven aan overdosis: “Fles bevatte sporen van cocaïne”

De Franse agent van de spoorwegpolitie die eergisteren overleed nadat hij een mysterieuze vloeistof had gedronken, is vermoedelijk gestorven aan een overdosis of een vergiftiging. Dat zou volgens de Franse krant Le Parisien blijken uit de eerste elementen van de autopsie. De onbekende vloeistof waarvan de 41-jarige man had geproefd, zou sporen van cocaïne bevatten.