China houdt militaire oefeningen in Straat van Taiwan

KIJK. Betogers steken favoriete restaurant van president Macron in brand tijdens pensioen­pro­test

In Frankrijk zijn op de elfde dag van nationaal protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd vernielingen aangericht. In de hoofdstad staken de betogers het bekende restaurant ‘La Rotonde’ in brand. Dat is het restaurant waar Macron in 2017 zijn verkiezingsoverwinning vierde.