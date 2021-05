China hekelt Amerikaanse "labo-theorie" over oorsprong coronavirus

Er doen al langer geruchten de ronde dat het coronavirus afkomstig zou zijn uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan en mogelijk per ongeluk is vrijgekomen bij een ongeval. De Chinezen hebben dat steeds ontkend, en Peking ontkent ook berichten uit de Amerikaanse media van de afgelopen dagen dat drie wetenschappers van het instituut voor virologie in Wuhan in 2019 waren opgenomen in het ziekenhuis.