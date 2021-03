China heeft nog "grote zorgen" over veiligheid Boeing 737 MAX

Werkomstan­dig­he­den voor buitenland­se media in China "aanzien­lijk verslech­terd" in 2020

12:32 De toestand voor buitenlandse media in China is in 2020 "aanzienlijk verslechterd". Dat zegt de Club of Foreign Correspondents in China (FCCC). De beroepsvereniging maakt in haar jaarrapport melding van achttien uitwijzingen, veelvuldige druk, weinig afgeleverde visa en opgelegde beperkingen in naam van covid.