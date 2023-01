China haalde vorig jaar meer steenkool dan ooit uit de grond

China zet extra in op steenkool vanwege energiecri­sis

China zet fors meer in op steenkolen vanwege onder meer de energieschaarste, de stijgende brandstofprijzen wereldwijd en extreem weer. Het land is 's werelds grootste uitstoter van broeikasgassen. De Chinese president Xi Jinping beloofde het gebruik van steenkool vanaf 2026 te verminderen als onderdeel van een reeks klimaatbeloften. De vraag is of de extra inzet nu het beleid van Peking om klimaatverandering tegen te gaan belemmert.

18 september