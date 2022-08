China gestart met grootste militaire manoeuvres ooit rond Taiwan: “Onverantwoord”

China is begonnen met de omstreden militaire oefeningen ter zee en in de lucht rond Taiwan. Het gaat om de grootste manoeuvres ooit rond het eiland. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan noemt de Chinese militaire oefeningen rond Taiwan “onverantwoord”. In een interview met National Public Radio (NPR) zegt Sullivan dat ze “de kans op een incident reëel maken". Ook de buitenlandministers van de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen waarschuwen voor het risico op “open conflicten die de regionale en internationale stabiliteit in gevaar brengen”.

China is vandaag, één dag na het omstreden bezoek van de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi, rond de middag (lokale tijd) in zes gebieden rond Taiwan, langs drukke handelsroutes, begonnen met militaire oefeningen die vijf dagen duren. Daardoor is het lucht- en zeeruim van Taiwan geblokkeerd. De Straat van Taiwan is een van de drukst bevaren zeestraten ter wereld. Tijdens de manoeuvres zal China de Taiwanese kust tot op 20 kilometer naderen. De bedoeling van de oefeningen is om een “blokkade” van het eiland te simuleren. De activiteiten omvatten “het aanvallen van doelen op zee en van doelen op de grond en het controleren van het luchtruim”, meldt het Chinese nieuwsagentschap Xinhua.

Taiwan meldde eerder al een eerste confrontatie met ongeïdentificeerde vliegtuigen, vermoedelijk Chinese drones. Ook zou de website van het Taiwanese ministerie van Defensie zijn gehackt.

China ziet Taiwan als afvallige provincie en noemt het bezoek van Pelosi een schending van de soevereiniteit, waarvoor het gestraft moet worden. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, bestempelde het bezoek van Pelosi donderdag als een “manische, onverantwoorde en zeer irrationele” actie, meldden staatsmedia. Wang stelde ook dat China er via de diplomatieke weg alles aan doet om een crisis te vermijden, maar niet zal toestaan dat zijn “kernbelangen” worden geschaad.

Het Taiwanese ministerie van Defensie zegt in een verklaring dat het “voorbereidingen treft voor oorlog, zonder oorlog op te zoeken”. Defensie voegt daaraan toe dat het streven blijft “conflicten niet te laten escaleren”.

Volledig scherm De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan © REUTERS

De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan hekelt tegenover NPR dat het Chinese leger zich “mogelijk bezighoudt met onder meer rakettests en schietoefeningen met munitie die op scherp staat”. Hij roept de Chinese autoriteiten op om verantwoordelijkheid te nemen en zo “een misstap of misrekening in de lucht of op zee te voorkomen”.

Ongeïdentificeerd vliegtuigen waargenomen

Taiwan meldt intussen dat er woensdagnacht ongeïdentificeerde vliegtuigen, vermoedelijk drones, werden waargenomen boven het Taiwanese eiland Kinmen, dat op slechts enkele kilometers van de Chinese kust ligt maar wel bij Taiwan hoort. Met vuurpijlen zouden de drones zijn “afgeschrikt”.

De website van het Taiwanese ministerie van Defensie zou donderdag zijn gehackt en daardoor enige tijd offline zijn geweest, meldt het leger verder. Eerder deze week werden verschillende Taiwanese overheidswebsites ook gehackt, de autoriteiten stelden toen dat het ging om hackers die vanuit China en Rusland opereerden.

Asean-ministers: “Situatie kan leiden tot open conflicten

Intussen waarschuwen de ministers van Buitenlandse Zaken van Asean, de Associatie van Zuidoost-Aziatische Landen, vanuit Phnom Penh dat de situatie in Taiwan kan leiden tot “open conflicten”. De ministers zeggen “bezorgd” te zijn over de grote militaire manoeuvres die Peking rond het eiland heeft aangekondigd.

“Asean is bezorgd over de internationale en regionale instabiliteit, met name met de recente ontwikkelingen in de aan Asean grenzende regio, die kunnen leiden tot misrekening, ernstige confrontatie, openlijk conflict, en onvoorspelbare gevolgen voor de grote mogendheden”, klinkt het in een gemeenschappelijk persbericht van de buitenlandministers van deze groep van tien Aziatische landen waar onder meer Indonesië en Thailand deel van uitmaken.

Waarom ligt bezoek Pelosi aan Taiwan zo gevoelig? Bekijk hieronde de uitleg van professor David Criekemans

Borrell: “Geen enkele rechtvaardiging”

Ook de Hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Josep Borrell, veroordeelt op Twitter de “agressieve” militaire manoeuvres van China. Voor Borrell is er “geen enkele rechtvaardiging” om het bezoek van Nancy Pelosi, de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, als “voorwendsel” te gebruiken. “Het is normaal voor parlementsleden van onze landen om reizen te maken”, zegt Borrell op Twitter. De Spanjaard bevindt zich ook in Cambodja voor de Asean-top, net als de Amerikaanse en Chinese ministers van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken en Wang Yi. Borrell herhaalt met zijn tweet een verklaring van de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7-landen, die woensdag stelden dat de “escalerende reactie van China de spanning opvoert en de regio destabiliseert”.

Volledig scherm Familiefoto van de Asean-top in Cambodja. © AP