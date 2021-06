China geeft verklaring voor incident in kerncentrale van Taishan

Ongeveer vijf beschadigde splijtstofstaven zouden de oorzaak zijn van een opeenhoping van radioactieve gassen in de kerncentrale in Taishan, in de zuidelijke Chinese provincie Guangdong. Dat hebben het Chinese ministerie van Milieu en de Chinese autoriteit voor Nucleaire Veiligheid woensdag aangekondigd.

Begin deze week was er sprake van een mogelijk lek in de kerncentrale in Taishan. De centrale werkt als enige ter wereld met EPR-technologie (European Pressurised Water Reactor). Die technologie, ontwikkeld om kerncentrales meer vermogen en veiligheid te bieden, staat gekend als het beste product van de Franse kernindustrie en het visitekaartje van de Franse groep Électricité De France (EDF).

Beschadigde splijtstofstaven

Dinsdag meldde de Chinese regering dat er in Taishan geen abnormale radioactiviteit werd gemeten. Nu komen het ministerie van Milieu en de autoriteiten voor Nucleaire Veiligheid dan toch met de eerste technische toelichtingen. Zo geven ze toe dat de radioactiviteit in één van de kernreactoren was toegenomen door vijf beschadigde splijtstofstaven, barrières die uranium en hoogradioactieve splijtingsproducten volledig afschermen. Volgens de autoriteiten is dat verschijnsel veelvoorkomend en zou het te wijten zijn aan oncontroleerbare factoren tijdens het productieproces, het transport of de installatie in de kerncentrale. De toename van radioactiviteit zou binnen het voorgeschreven bereik liggen en er zou geen radioactief lek zijn, werd nog eens benadrukt.

Het is niet de eerste domper voor de EPR-technologie. Het eerste EPR-project ging al in 2005 van start in het Finse Olkiluoto, voor het energiebedrijf TVO, maar kreeg te maken met budgettaire tegenslagen. Pas in 2022 zal de reactor van het EPR-type elektriciteit kunnen produceren. Het tweede EPR-project wordt sinds 2007 in het Franse Flamanville gebouwd, maar heeft onder meer te kampen met afwijkingen in de samenstelling van het gebruikte staal.

