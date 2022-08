China gaat toch door met militaire oefeningen rond Taiwan

Archie (12) na wekenlange juridische strijd overleden: “Hij heeft tot het bittere einde gevochten”

De 12-jarige Britse jongen Archie Battersbee is overleden. Dat heeft zijn moeder Hollie Dance bekendgemaakt. De apparatuur die de jongen in leven houdt, werd vandaag afgekoppeld. “Archie was zo een mooie jongen, hij heeft tot het bittere eind gevochten. Ik ben zo trots om zijn moeder te zijn”, zei de moeder aan verslaggevers bij de ingang van het ziekenhuis.

6 augustus