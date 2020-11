China feliciteert Biden dan toch met zijn overwinning

Belg (43) gezocht voor moord, ontvoering en drugshan­del opgepakt in Spanje

12 november In Sevilla (Spanje) is een Belg opgepakt die in ons land werd gezocht voor moord, ontvoering en grootschalige drugshandel. M.D.S.(43) probeerde tot tweemaal toe te vluchten tijdens een politiecontrole en weigerde vervolgens zijn identiteit te geven.