China erkent voor het eerst dat er sprake is van ‘Russische agressie’ in Oekraïne

Het gaat om een resolutie over de samenwerking tussen de VN en de Raad van Europa, een organisatie gericht op mensenrechten. In die resolutie is de oorlog in Oekraïne slechts een klein onderdeel. De vergadering stemde apart over de vraag of de paragraaf over de Russische agressie in de resolutie moest worden opgenomen en toen onthield China zich weer van stemming. Maar toen de bewuste paragraaf inderdaad goedgekeurd was en onderdeel was van de resolutie, heeft China wel de gehele tekst goedgekeurd.