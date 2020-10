China en Rusland verkozen in Mensenrechtenraad VN, Saoedi-Arabië niet

In de Oost-Europese groep was er voor Rusland geen tegenstand - Oekraïne was de enige andere kandidaat voor de in totaal twee Oost-Europese zitjes. In de Aziatische groep waren er echter vijf lidstaten kandidaat voor slechts vier zitjes. Pakistan en Oezbekistan haalden allebei 169 stemmen binnen van de 193 lidstaten, Nepal 150 en China 139. Saoedi-Arabië eindigde laatste met 90 stemmen en zetelt de komende twee jaar dus niet in de raad.

Ook Cuba werd verkozen. Samen met Bolivia en Mexico was Cuba kandidaat voor de drie Zuid-Amerikaanse zitjes.