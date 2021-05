China eist dat VN-bijeenkomst over Oeigoeren wordt afgelast: “Gebaseerd op pure leugens”

China veroor­deelt twee Oeigoerse oud-functiona­ris­sen ter dood

7 april Twee Oeigoerse oud-regeringsfunctionarissen in de provincie Xinjiang zijn door een Chinese rechtbank ter dood veroordeeld wegens separatisme. China ligt in toenemende mate onder vuur vanwege mensenrechtenschendingen in de noordwestelijke regio, waar een islamitische minderheid woont die door het communistische regime in Peking wordt onderdrukt.