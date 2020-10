China eist bedrijfsinformatie van zes Amerikaanse media

Azerbeid­jan: “Beelden executievi­deo Armeniërs onecht”

24 oktober Is een recente video waarin twee gevangengenomen Armeniërs in de betwiste regio Nagorno-Karabach terechtgesteld worden authentiek? Volgens Azerbeidjan zijn de via sociale media verspreide belden onecht, dit in tegenstelling tot Armenië. De Raad van Europa onderzoekt de mogelijke oorlogsmisdaad, meldt de BBC.