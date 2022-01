China dreigt met acties tegen corruptie in techsector

bizar Erdogan wil Engelse naam van Turkije veranderen om einde te maken aan verwarring met kalkoen

De Turkse overheid is in gesprek met de Verenigde Naties om de Engelse naam voor Turkije te veranderen. In het Engels heet het land namelijk Turkey, dat betekent ook kalkoen. De president Recep Tayyip Erdogan wil dat niet meer en is een campagne gestart om voortaan Türkiye te gebruiken.

14:28