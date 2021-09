China doet aanvraag om aan te sluiten bij vrijhandelsakkoord CPTPP

Het Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership werd in 2018 gesloten. Het is ontstaan als doorontwikkeling van het TPP-verdrag waar ook de Verenigde Staten aan mee zouden doen. In 2017 besloot Donald Trump echter dat de VS deelname niet zouden doorzetten. Opmerkelijk is dat de handelsdeal ooit juist was bedoeld om een soort tegenwicht te bieden aan de economische invloed van China in de regio.