“China constant aanwezig in de buurt van Japanse eilanden en Taiwan”

Ophef over Britse minister die ontslagen werd "wegens islami­tisch geloof”

In Groot-Brittannië is zondag ophef ontstaan over uitspraken van de voormalige minister van Transport Nusrat Ghani. In een gesprek met de Sunday Times zegt ze dat Downing Street 10, het kabinet van premier Boris Johnson, haar islamitisch geloof in 2020 aanhaalde als een reden om haar aan de kant te schuiven. Ze zou te horen gekregen hebben dat haar status collega’s ongemakkelijk deed voelen en dat ze te weinig deed om de Conservatieve Partij te beschermen tegen beschuldigingen van islamofobie.

23 januari