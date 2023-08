China beweert spionagezaak te hebben ontdekt waarbij CIA betrokken is

“Na een grondig onderzoek heeft de staatsveiligheidsdienst bewijs verkregen van de spionageactiviteiten van Zeng en, in overeenstemming met de wet, dwangmaatregelen tegen hem genomen om het kwaad tijdig af te wenden”, zei het ministerie van Staatsveiligheid van Peking in een online gepubliceerde verklaring. Over de effectieve straf werden geen details gegeven.

In de verklaring stond dat de 52-jarige Zeng voor zijn studie naar Italië was gestuurd, waar hij bevriend raakte met een CIA-agent die gestationeerd was op de Amerikaanse ambassade in Rome. Die agent zou Zeng overtuigd hebben om “gevoelige info van het Chinese leger” te verstrekken in ruil voor “enige compensatie” en hulp om Zeng en zijn familie in de VS te vestigen. Zeng zou een contract hebben getekend met de VS en er training hebben gekregen alvorens terug te keren naar China om zijn spionageactiviteiten uit te voeren.