China beweert dat het “illegaal” Amerikaans oorlogsschip heeft verdreven in Zuid-Chinese Zee

Het Chinese leger beweert dat het een Amerikaans oorlogsschip heeft verjaagd nadat het “illegaal” was binnengedrongen in Chinese territoriale wateren. “De strijdkrachten zullen te allen tijde een hoge staat van paraatheid handhaven en alle noodzakelijke maatregelen nemen om de nationale soevereiniteit, veiligheid, vrede en stabiliteit in de Zuid-Chinese Zee te waarborgen”, meldt een woordvoerder van de Chinese marine.

Volgens China bevond het Amerikaanse USS Milius-schip zich in de wateren rond de Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee, en dat “zonder toestemming van de Chinese regering”. De eilandengroep, die ongeveer zeven vierkante kilometer groot is, is erg omstreden. Zo heeft China de eilanden in principe ingenomen, maar eisen ook Taiwan en Vietnam de archipel op.

Het Amerikaanse leger heeft voorlopig nog niet gereageerd op de Chinese aantijging. Berichten op de socialemediaplatformen van het Indo-Pacifische commando bevestigen daarentegen wel dat de Amerikaanse marine de afgelopen dagen oefeningen in de Oost-Aziatische regio heeft gehouden.

“Rechten en vrijheden van de zee”

In het verleden vonden al gelijkaardige incidenten met Amerikaanse schepen plaats. Zo meldde het Chinese leger ook in juni vorig jaar dat het een Amerikaans oorlogsschip had verdreven. De VS beweerden daarentegen dat de bewering vals was en dat het schip louter een navigatietraject uitvoerde, wat in overeenstemming is met het internationale recht. “De Verenigde Staten nemen als beginsel de vrijheid van scheepvaart voor alle naties en zullen de rechten en vrijheden van de zee blijven verdedigen”, stond toen in een verklaring.

De spanningen tussen de VS en China zijn de laatste tijd toegenomen, onder meer door de nauwe relatie die China met Rusland heeft. Washington heeft zijn bondgenootschappen in de regio Azië-Stille Oceaan strategisch versterkt om de macht van China in de Zuid-Chinese Zee en de Straat van Taiwan in te perken.

