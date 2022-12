China beschikt over twee illegale “politiebureaus” in Duitsland, zegt Berlijn

Nederland

Eerder meldden de Nederlandse autoriteiten al dat er een onderzoek is geopend naar illegale Chinese politiebureaus in Nederland. Volgens Nederlandse media is er een in Amsterdam en een in Rotterdam en worden de bureaus gebruikt om kritische Chinezen in Nederland in de gaten te houden en onder druk te zetten. Wereldwijd gaat het over een netwerk van meer dan honderd van dit soort illegale bureaus, zegt Safeguard Defenders. Italië zou met elf Chinese politiebureaus het grootste aantal hebben.