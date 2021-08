China belooft 2 miljard doses coronavaccin voor ontwikkelingslanden

België schenkt alle nog te leveren AstraZene­ca-vac­cins weg aan internatio­naal Co­vax-programma, eerste 393.000 dosissen verscheept naar vier landen

2 augustus België zal de komende weken en maanden al zijn bestelde vaccins van AstraZeneca wegschenken aan Covax. Dat is het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO om vaccins beschikbaar te maken in ontwikkelingslanden. Aangezien er genoeg voorraad is, zullen alle nog te leveren dosissen meteen worden doorgestuurd. De eerste 393.000 dosissen zullen de komende dagen al verstuurd worden naar vier landen. Tegen einde 2021 wil ons land 4 miljoen vaccins wegschenken.