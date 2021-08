China begint campagne tegen ‘nepnieuws’ van burgerjournalisten

Pentagon tijdlang in lockdown na schietpar­tij bij bus- en metrostati­on: agent gedood, schutter doodgescho­ten

3 augustus Het Pentagon nabij Washington is dinsdag ruim een uur afgegrendeld geweest na een schietincident op het busperron in de buurt van het bekende vijfhoekige gebouw. Dat huisvest het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. Een politieman bezweek in het ziekenhuis aan zijn verwondingen na de schietpartij, de schutter is door agenten doodgeschoten. Er vielen meerdere gewonden.