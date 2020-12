China activeert experimentele kernfusiereactor

China, dat van alle landen ter wereld de grootste uitstoot kent, creëerde zijn groei grotendeels op basis van fossiele brandstoffen. Ieder jaar blijft China ook zeer vervuilende nieuwe steenkoolcentrales bouwen. Maar China is ook het land dat wereldwijd het meest investeert in hernieuwbare energie. In zijn zoektocht naar een energiebron met een lage uitstoot experimenteert het met kernfusie. Voorstanders beschouwen dat als de energiebron van de toekomst, omdat ze oneindig is, net als de zon, en afval noch broeikasgassen produceert.



China beschikt daarom over de Tokamak HL-2M-reactor, de meest performante van het land, in de provincie Sichuan. Het is een magnetische kamer die een fenomenale warmte genereert, met het doel om atoomkernen samen te smelten. In de reactor kan de temperatuur oplopen tot meer dan 150 miljoen graden Celsius, zegt Xinhua. Dat is tien keer de warmte in de kern van de zon. De reactor zal een "essentiële technische steun bieden aan China" omwille van ITER, het internationale onderzoeksproject met experimentele fusiereactors, zegt ingenieur Yang Qingwei, volgens Xinhua.