“Chill, Donald, chill!” Greta Thunberg recycleert spottende woorden van Trump aan haar adres en gaat viraal

Campagnema­na­ger Biden: “Joe Biden wordt president”

5 november Jen O'Malley Dillon, de campagnemanager van de Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden, is optimistisch over de uitslag van de verkiezingen. Dat zei ze vanavond (Belgische tijd) tijdens een speech. Biden is verwikkeld in een nek-aan-nekrace met zittend president Donald Trump.