Chili stelt verkiezingen voor grondwetgevende vergadering uit

18 arresta­ties na miljoenen­frau­de via het internet

6 april In Kosovo zijn 18 verdachten gearresteerd, die ervan verdacht worden via internet beleggers uit heel Europa miljoenen te hebben ontfutseld. Dat heeft het parket van Bamberg in Duitsland dinsdag bekendgemaakt. Naast de arrestaties werden ook zeven voertuigen, circa 160.000 euro cash en meerdere rekeningen ten belope van 700.000 euro in beslag genomen.