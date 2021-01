Chili en Argentinië opgeschrikt door aardbeving met kracht van 6,4 in grensregio

Natuurram­pen richtten in 2020 voor zo'n 170 miljard euro schade aan

7 januari De schade door natuurrampen is het afgelopen jaar opnieuw toegenomen, tot zo'n 210 miljard dollar of ongeveer 170 miljard euro. Dat is een pak meer dan in 2019, toen de schade 166 miljard dollar (135 miljard euro) bedroeg, aldus herverzekeraar Munich Re.