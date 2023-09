Chicago gaat asielzoekers huisvesten in enorme tenten

Momenteel geeft Chicago zo'n 13.500 asielzoekers in zestien opvangtehuizen onderdak, maar dat aantal neemt dagelijks toe. De opvang kost de stad volgens de Sun-Times ongeveer 30 miljoen dollar per dag, zo'n 28 miljoen euro. Chicago werkt samen met andere autoriteiten om meer opvangtehuizen elders te openen, zodat de druk op de stad vermindert.

“Als we niet de infrastructuur creëren waarmee we deze mensen, die veel pijn is gedaan, die wanhopig zijn, kunnen steunen en, eerlijk, in de hand kunnen houden, dan zal die wanhoop tot chaos leiden”, zei Johnson. Daarmee verwees de burgemeester onder meer naar een incident van eerder deze week, toen het tot een woord- en handgemeen kwam tussen asielzoekers en agenten in een politiebureau.