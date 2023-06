Chemiereus 3M betaalt in VS tot 12,5 miljard dollar om PFAS-rechtszaken te schikken

Milieuvere­ni­ging organi­seert zélf bloedafna­mes om impact pfas-vervuiling aan te tonen

Milieuvereniging Climaxi organiseert samen met een aantal lokale buurtcomités de komende dagen zélf bloedafnames van bewoners, om eventuele pfas-vervuiling in kaart te brengen. Vanavond staan de eerste bloedafnames gepland, in Kortemark, bij bewoners uit de omgeving van de stortplaats Silvamo, en in Kruisem, bij bewoners uit de buurt van de stortplaats in de Meirestraat.