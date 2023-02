Chef Oekraïense inlichtingendienst die invasie tot op uur juist voorspelde verwacht nu alleen raketaanval: "Vandaag of morgen, ze hebben twee data”

Het hoofd van de belangrijkste Oekraïense militaire inlichtingendienst heeft in een interview met de Oekraïense krant ‘Oekrajinska Pravda’ verteld wat Rusland volgens hem van plan is op de eerste verjaardag van de invasie. Naar zijn visie wordt met extra aandacht geluisterd, want vorig jaar slaagde hij erin om de inval van de Russen tot op het uur juist te voorspellen.

De bezorgdheid van Oekraïne en het Westen komt niet uit het niets. Rusland heeft immers een voorliefde voor symboliek met betrekking tot datums.

Generaal-majoor Kirilo Boedanov lijkt er echter gerust in te zijn. Hij spreekt van een “kleine raketaanval” die vandaag of morgen zal plaatsvinden. “Er zal niets ongewoons gebeuren", zegt hij. “Alleen de gebruikelijke zaken. Er staat een kleine raketaanval gepland. Op 23 of 24 februari, ze hebben twee data.”

Geen risico

Desondanks wordt in Oekraïne geen enkel risico genomen. Zo heeft het ministerie van onderwijs alles scholen opgeroepen om van 22 tot 24 februari over te schakelen op afstandsonderwijs.

Volledig scherm © ANP / EPA

Luitenant-generaal Sergey Naev - commandant van de gezamenlijke krachten van de Oekraïense strijdmacht - vertelde gisteren in een interview met het Oekraïense persbureau ‘Ukrinform’ dan weer dat hij op 24 februari een “maximaal aantal raketaanvallen” verwacht, “maar geen invasie in nieuwe richtingen”.

KIJK. Poetin zegt dat hij het nucleair arsenaal van Rusland nog zal versterken

Volgens hem heeft Rusland op dit moment niet voldoende middelen voor een offensief in noordelijke richting en zijn er geen tekenen van een opbouw van troepen in andere richtingen. Behalve dan in de oostelijke Donbas, waar de Russen nu al een tijdje aanvalsacties uitvoeren. Mocht het toch zo ver komen, dan heeft Oekraïne in elk geval voldoende manschappen om een aanval af te slaan, maakt hij zich sterk.

Bachmoet

Het Britse ministerie van Defensie meldde maandag nog dat het verwacht dat de Russen op 24 februari de verovering van de fel bevochten stad Bachmoet zullen aankondigen, ongeacht of die nu écht ingenomen is of niet.

