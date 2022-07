Chauffeur truck met 53 dode migranten Texas had vermoedelijk drugs gebruikt

De chauffeur, een inwoner van Texas, had zich tevergeefs verstopt in de buurt van de verlaten vrachtwagen. Na zijn arrestatie bleek dat hij sporen van meth in zijn bloed had. De chauffeur is aangeklaagd wegens deelname aan dodelijke mensensmokkel. Als hij schuldig wordt bevonden, kan hij worden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf of zelfs de doodstraf.