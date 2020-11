Chauffeur dodentruck Essex "niet op de hoogte" van migranten in vrachtwagen

Vrachtwagenchauffeur Eamonn Harrison, die de container naar Zeebrugge had vervoerd waar vorig jaar 39 overleden Vietnamezen in werden ontdekt, zei vandaag voor de rechtbank in Londen dat hij er kapot van is, maar dat hij niet op de hoogte was dat de migranten in de container zaten.

Op 23 oktober 2019 werden 39 levenloze lichamen, onder wie drie minderjarigen, ontdekt in een koelwagen in Grays, een gemeente in het Zuid-Engelse graafschap Essex. Vrij snel bleek dat de container een dag eerder in Zeebrugge was aangekomen. Die bleek daar afgezet door de nu 23-jarige Eamonn Harrison. De container werd daarna van Zeebrugge naar Purfleet vervoerd door de 26-jarige Maurice Robinson.

Voor de rechtbank in Londen verklaarde de Noord-Ierse Harrison dat hij er kapot van was voor hun families en dat hij zich slecht voelde, maar dat hij geen idee had dat de slachtoffers in de container zaten.



Harrison wordt beschuldigd van onopzettelijke doodslag en illegale immigratie op 11 en 18 oktober 2019, maar die beschuldigingen betwist hij.

Overigens werd hij in mei 2018 ook al eens gearresteerd door de grenspolitie toen die 18 Vietnamese migranten in zijn vrachtwagen ontdekte. Voor de rechtbank verklaarde hij dat hij zijn baas Ronan Hughes had gebeld en dat ze allebei uit de lucht vielen. Hij kon uiteindelijk zijn reis hervatten nadat hij een boete had gekregen.

De 40-jarige Ronan Hughes is samen met Maurice Robinson hoofdverdachte in de zaak. Ze hebben allebei schuldig gepleit en zullen later nog voor de rechtbank moeten verschijnen.

Drie anderen verdachten staan sinds begin oktober in Londen terecht voor onopzettelijke doodslag of hulp bij illegale immigratie. Naast Harrison is ook de Brits-Roemeense Gheorge Nica (43) beschuldigd van onopzettelijke doodslag op 39 mensen. De 24-jarige Christopher Kennedy en de 37-jarige Valentin Calota moeten zich verantwoorden voor hulp bij illegale immigratie.