Charlie Hebdo zet karikatuur Erdogan op de cover

Erdogan roept op tot boycot Franse producten: “Moslims in Europa behandeld zoals Joden voor WOII”

26 oktober President Recep Tayyip Erdogan heeft de Turken opgeroepen om Franse producten te boycotten. Tussen Turkije en Frankrijk is de voorbije dagen een diplomatieke rel ontstaan na kritische opmerkingen die de Franse president Emmanuel Macron had gemaakt over de islam. Volgens Erdogan worden moslims in Europa vandaag behandeld zoals de Joden in de tijd van de nazi’s.