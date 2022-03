Charles Michel vraagt in gesprek met Poetin om vijandelijkheden te stoppen

Dit is Azov: neo-nazisti­sche organisa­tie, maar nu deel van Oekraïens leger

Ze konden in 2014 de belangrijke havenstad Marioepol heroveren op pro-Russische separatisten, maar zijn niet zonder controverse. De Azov-beweging wordt beschuldigd van mensenrechtenschendingen en neo-nazisympathieën, maar maakt nu deel uit van het Oekraïense leger. Waar komt deze groep vandaan? Wat is de link met extreemrechts in Europa? En verwijst Poetin naar het bataljon wanneer hij het heeft over Oekraïne ‘denazificeren?

16:09