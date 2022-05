Charles Michel verwacht vóór EU-top aanstaande maandag akkoord over Russisch olie-embargo

Europese Raadsvoorzitter Charles Michel zegt er vertrouwen in te hebben dat de EU nog voor de start van de Europese top, aanstaande maandag en dinsdag, een akkoord zal kunnen vinden over het embargo op Russische olie en olieproducten.

Michel sprak zich uit tijdens een persconferentie aan de zijde van de Zweedse premier Magdalena Andersson. Dinsdag zag het er nog slecht uit voor een akkoord over het importverbod omdat de Hongaarse premier Viktor Orban had voorgesteld het onderwerp van de agenda van de top te halen. Zijn land was nog steeds niet klaar om met het embargo in te stemmen, liet hij weten in een brief aan Michel.

We hebben veel dialoog en heel veel politieke inspanningen nodig, maar het is extreem belangrijk om een wederzijds begrip te hebben van de legitieme bezorgdheden van landen als Hongarije, zei Michel woensdag in Stockholm. Hij zei niet met zoveel woorden dat het door de Commissie voorgestelde zesde sanctiepakket tijdens de top besproken zal worden, maar liet zich wel ontvallen dat die Europese Raad “een belangrijk politiek moment (zal zijn) om onze eenheid te tonen.”

Orban

In zijn brief aan Michel liet Orban ook zijn ontgoocheling blijken over REPowerEU, het plan waarmee de Commissie de Europese Unie al in 2027 helemaal onafhankelijk wil maken van de import van Russische fossiele brandstoffen. Volgens de Hongaarse premier, die deze week aan een vijfde mandaat begonnen is, bevat het plan onvoldoende tegemoetkomingen voor de landen die de minste uitwijkmogelijkheden hebben.

Volgens Orban zou een discussie over het olie-embargo op de top, zonder voorafgaande consensus, contraproductief zijn. “Onze interne verdeeldheid zou bloot komen te liggen, zonder een realistische kans op een oplossing voor onze problemen. Daarom stel ik voor dit onderwerp niet aan te snijden tijdens de volgende Europese Raad”, schreef hij.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen reageerde dat de top sowieso niet de geschikte plaats is voor een discussie over het olie-embargo, omdat het om zeer technische materie gaat. Ze wijst erop dat er bijvoorbeeld pijpleidingen moeten worden aangelegd en raffinaderijen moeten worden omgebouwd. Von der Leyens commissie stelde de olieboycot drie weken geleden voor, maar die stuit op taai verzet van een aantal lidstaten.

Versailles

Maar volgens Charles Michel is er dus wel degelijk hoop. “We weten dat het belangrijk is om een einde te maken aan onze afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen. We hebben deze beslissing in Versailles genomen (op de informele top daar in maart, red.), maar we weten allemaal dat de transitie moeilijk is.”

Volgens Viktor Orban gaat het zesde sanctiepakket evenwel een pak verder dan wat in Versailles overeengekomen is.